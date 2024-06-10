Ланина Анисья Варфоломеевна
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смерти09.03.1841
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.11.1833
Отец ребёнка: Ланин Николай Семёнович
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Ланин Николай Семёнович
Рождение ребёнка
28.02.1841
Дочь: (Ланина) Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Ланин Николай Семёнович
Смерть
09.03.1841
Причина смерти: От родов
Похороны
Неизвестно