Ланина Анисья Варфоломеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ланина Анисья Варфоломеевна

Место рождения

Зарайск, Зарайск, Московская область

Дата рождения

1814

Дата смерти

09.03.1841

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Зарайск, Зарайск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ланин Николай Семёнович

Рождение ребёнка
14.11.1833

Сын: Ланин Николай Николаевич

Отец ребёнка: Ланин Николай Семёнович

Зарайск, Зарайск, Московская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Ланин Иван Николаевич

Отец ребёнка: Ланин Николай Семёнович

Зарайск, Зарайск, Московская область
Рождение ребёнка
28.02.1841

Дочь: (Ланина) Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Ланин Николай Семёнович

Зарайск, Зарайск, Московская область
Смерть
09.03.1841
Зарайск, Зарайск, Московская область
Причина смерти: От родов
Похороны
Неизвестно
Зарайск, Зарайск, Московская область

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