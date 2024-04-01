Лузина (Лузин) Юлия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.11.1987
Дочь: Сайдель (Лузина) Елизавета Викторовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.11.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.08.1995
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности