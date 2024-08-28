Котенко Максим Ефимович
Место рожденияМихайловка
Дата рождения1801
Дата смерти1873
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Ивановна
Место жительства
1811
Переведены из с.Чепель Изюмского у. Харьковской губ. в с. Михайловка Михайловской вол. Изюмского у. Харьковской губ. в 1811 г.
Рождение ребёнка
1830
Сын: Котенко Зиновий Максимович
Мать ребёнка: Агафья Ивановна
Смерть
1873