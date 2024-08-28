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Котенко Максим Ефимович

Место рождения

Михайловка

Дата рождения

1801

Дата смерти

1873

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Котенко Ефим Васильевич

Мать: Скрипаль-Беловол Матрена Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Ивановна

Место жительства
1811
Переведены из с.Чепель Изюмского у. Харьковской губ. в с. Михайловка Михайловской вол. Изюмского у. Харьковской губ. в 1811 г.
Рождение ребёнка
1830

Сын: Котенко Зиновий Максимович

Мать ребёнка: Агафья Ивановна

Смерть
1873

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