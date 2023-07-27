Sedding Adolph Ans
Место рожденияКулдигский уезд, Курляндская губерния, Российская Империя
Дата рождения07.09.1856
Дата смертиПосле 1950
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1856
Отец: Sedding Ans
Мать: Sedding Anna
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Sedding Alberta
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Sedding ???
Работа или профессия
Неизвестно
земский врач
Место жительства
Неизвестно
Образование
Между 1879 и 1884
Образовательное учреждение: Дерптский (Тартусский) университет Специальность: доктор медицины Уровень образования: высшее Координаты личных дел Adolph Sedding из фонда Дерптского университета в Истори... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1897
Сын: Sedding Erwin Adolph
Мать ребёнка: Sedding Alberta
Рождение ребёнка
Около 1901
Мать ребёнка: Sedding Alberta
Рождение ребёнка
Около 1936
Дочь: Ilsuma (Sedding) Brigitta Adolph
Мать ребёнка: Sedding ???
вторая жена
Смерть
После 1950