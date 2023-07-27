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Sedding Adolph Ans

Место рождения

Кулдигский уезд, Курляндская губерния, Российская Империя

Дата рождения

07.09.1856

Дата смерти

После 1950

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

Около 1897 г.р.
Около 1901 г.р.
Около 1936 г.р.

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1856

Отец: Sedding Ans

Мать: Sedding Anna

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Sedding Alberta

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Sedding ???

Работа или профессия
Неизвестно
земский врач
Место жительства
Неизвестно
Айзпуте, Dienvidkurzemes novads
Образование
Между 1879 и 1884
Образовательное учреждение: Дерптский (Тартусский) университет Специальность: доктор медицины Уровень образования: высшее Координаты личных дел Adolph Sedding из фонда Дерптского университета в Истори... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1897

Сын: Sedding Erwin Adolph

Мать ребёнка: Sedding Alberta

Рождение ребёнка
Около 1901

Сын: Sedding Ernest Adolph

Мать ребёнка: Sedding Alberta

Рождение ребёнка
Около 1936

Дочь: Ilsuma (Sedding) Brigitta Adolph

Мать ребёнка: Sedding ???

Айзпуте, Dienvidkurzemes novads
вторая жена
Смерть
После 1950
Айзпуте, Dienvidkurzemes novads

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