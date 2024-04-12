Дубовицкая (Горшкова) Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубовицкая (Горшкова) Людмила

Место рождения

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край

Дата рождения

04.10.1943

Пол

Женский

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1943

Отец: Рощин Михаил

Мать: Рощина Тамара

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Рождение ребёнка
10.01.1964

Сын: Дубовицкий Игорь

Отец ребёнка: Дубовицкий Николай

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
02.05.1973

Дочь: Шушманенко Татьяна

Отец ребёнка: Дубовицкий Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дубовицкий Николай

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