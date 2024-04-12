Дубовицкая (Горшкова) Людмила
Место рождения
Дата рождения04.10.1943
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1943
Отец: Рощин Михаил
Мать: Рощина Тамара
Рождение ребёнка
10.01.1964
Сын: Дубовицкий Игорь
Отец ребёнка: Дубовицкий Николай
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
02.05.1973
Дочь: Шушманенко Татьяна
Отец ребёнка: Дубовицкий Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дубовицкий Николай