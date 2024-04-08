Городецкий Афанасий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Городецкий Иван Афанасьев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Городецкий Никита Афанасьев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Городецкий Лукьян Афанасьев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Городецкий Семён Афанасьев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Городецкий Василий Афанасьев
Смерть
Неизвестно