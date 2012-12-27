Тяжелова (Бирина) Нина Вениаминовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти27.12.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бирин Вениамин Иванович
Мать: Бирина Анна Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тяжелов Александр Иванович
Смерть
27.12.2012