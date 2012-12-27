Тяжелова (Бирина) Нина Вениаминовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тяжелова (Бирина) Нина Вениаминовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

27.12.2012

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1907 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бирин Вениамин Иванович

Мать: Бирина Анна Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тяжелов Александр Иванович

Смерть
27.12.2012
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