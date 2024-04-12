Щербина Стефан Данилов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1758
Дата смертиПосле 1803
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758
Отец: Щербина Даниил Федоров
Упоминание
1766
ф.801, оп.1, д.99 (1766) | Исповедные ведомости села Белоцерковцы 1766 года
Рождение ребёнка
Около 1785
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
Около 1787
Мать ребёнка: Евдокия
Полтавская губ., с. Белоцерковцы Яцынской волости Лохвицкого уезда
Рождение ребёнка
Около 1792
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
Около 1797
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
Около 1799
Дочь: Ксения Стефанова
Мать ребёнка: Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Белоцерковцы, Пирятинский район, Полтавская область, Украина
Смерть
После 1803