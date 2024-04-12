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Щербина Стефан Данилов

Место рождения

Белоцерковцы, Полтавська область

Дата рождения

Около 1758

Дата смерти

После 1803

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758

Отец: Щербина Даниил Федоров

Мать: Щербина Феодосия Ивановна

Белоцерковцы, Полтавська область
Упоминание
1766
Белоцерковцы, Полтавська область
ф.801, оп.1, д.99 (1766) | Исповедные ведомости села Белоцерковцы 1766 года
Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Щербина Леонтий Стефанов

Мать ребёнка: Евдокия

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Щербина Логин Стефанов

Мать ребёнка: Евдокия

Белоцерковцы, Полтавська область
Полтавская губ., с. Белоцерковцы Яцынской волости Лохвицкого уезда
Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Щербина Андрей Стефанов

Мать ребёнка: Евдокия

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Щербина Петр Стефанов

Мать ребёнка: Евдокия

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
Около 1799

Дочь: Ксения Стефанова

Мать ребёнка: Евдокия

Белоцерковцы, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия

Белоцерковцы, Полтавська область
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Белоцерковцы, Полтавська область
Белоцерковцы, Пирятинский район, Полтавская область, Украина
Смерть
После 1803
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