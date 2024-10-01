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Панкратьев Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1926

Отец: Панкратьев Иван Андреевич

Мать: Панкратьева Екатерина Гавриловна

Рождение ребёнка
24.03.1952

Сын: Панкратьев Владимир Александрович

Мать ребёнка: Орлова (Юркова) Евгения Александровна

Батурино, Асиновский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
10.07.1954

Сын: Орлов Василий Александрович1

Мать ребёнка: Орлова (Юркова) Евгения Александровна

Смерть
Неизвестно

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