Панкратьев Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1926
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1926
Рождение ребёнка
24.03.1952
Сын: Панкратьев Владимир Александрович
Мать ребёнка: Орлова (Юркова) Евгения Александровна
Батурино, Асиновский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
10.07.1954
Сын: Орлов Василий Александрович1
Мать ребёнка: Орлова (Юркова) Евгения Александровна
Смерть
Неизвестно