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(Мясникова) Нина Степанова

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Место рождения

Новые Челны, Башинды-Останковская волость, Мензелинский уезд

Дата рождения

24.01.1914 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1887 г.р.

Мать

Около 1887 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1914 ст.

Отец: Мясников Степан Никитин

Мать: Мясникова Мария Михайлова

Новые Челны, Башинды-Останковская волость, Мензелинский уезд
Родители: деревни Новых Челнов запасный старший унтер-офицер Стефан Никитин Мясников и законная жена его Мария Михайлова, оба православные
Крещение
26.01.1914 ст.
Останково, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: деревни Новых Челнов крестьянин Пётр Павлов Мясников и крестьянская вдова Елена Савватьева Мясникова
Смерть
Неизвестно
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