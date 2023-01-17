(Мясникова) Нина Степанова
Место рождения
Дата рождения24.01.1914 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1914 ст.
Отец: Мясников Степан Никитин
Родители: деревни Новых Челнов запасный старший унтер-офицер Стефан Никитин Мясников и законная жена его Мария Михайлова, оба православные
Крещение
26.01.1914 ст.
Останково, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: деревни Новых Челнов крестьянин Пётр Павлов Мясников и крестьянская вдова Елена Савватьева Мясникова
Смерть
Неизвестно