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Бернякович Леон Миронович

Место рождения

Моховичи, Мядельский район, Минская область

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1868 г.р.

Мать

Вычислено 1876 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Бернякович Мирон Осипович

Мать: Бернякович Агафия Михайловна

Моховичи, Мядельский район, Минская область
Призыв на военную службу
18.08.1944
Мядель, Мядельский район, Минская область
Арест
24.12.1948
Моховичи, Мядельский район, Минская область
Обвинение: 72б УК БССР - антисоветская агитация
Осуждение
28.04.1949
Приговор: 10 лет ИТЛ, 5 лет п/п, конфискация имущества, отбыв.: п/я УТ 389/13"А", пос.Тайва Молотовской обл. Скорее всего, Тайва-это Яйва.
Отбывание наказания
С 1949 по 31.03.1955
Яйва, Александровский муниципальный район, Пермский край
Реабилитация осужденного
13.05.1969
Смерть
Неизвестно
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