Бернякович Леон Миронович
Место рождения
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Призыв на военную службу
18.08.1944
Мядель, Мядельский район, Минская область
Арест
24.12.1948
Обвинение: 72б УК БССР - антисоветская агитация
Осуждение
28.04.1949
Приговор: 10 лет ИТЛ, 5 лет п/п, конфискация имущества, отбыв.: п/я УТ 389/13"А", пос.Тайва Молотовской обл. Скорее всего, Тайва-это Яйва.
Отбывание наказания
С 1949 по 31.03.1955
Яйва, Александровский муниципальный район, Пермский край
Реабилитация осужденного
13.05.1969
Смерть
Неизвестно