Яковлев Семен Петрович
Место рождения
Дата рождения26.09.1901
Дата смерти20.11.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яковлев Анатолий Семенович
Мать ребёнка: Яковлева Лидия Сергеевна
Рождение ребёнка
11.02.1926
Мать ребёнка: Яковлева Лидия Сергеевна
Рождение ребёнка
1928
Мать ребёнка: Яковлева Лидия Сергеевна
Рождение ребёнка
14.11.1930
Дочь: Яцышина (Яковлева) Валентина Семеновна
Мать ребёнка: Яковлева Лидия Сергеевна
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Вдовина (Яковлева) Лидия Семеновна
Мать ребёнка: Яковлева Лидия Сергеевна
Рождение ребёнка
13.06.1949
Дочь: Цыганова (Яковлева) Марина Семеновна
Мать ребёнка: Яковлева Лидия Сергеевна
Новокуйбышевск, Новокуйбышевск, Самарская область
Смерть
20.11.1984
Самара, Самара, Самарская область