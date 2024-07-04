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Яковлев Семен Петрович

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Место рождения

Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

26.09.1901

Дата смерти

20.11.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яковлев Анатолий Семенович

Мать ребёнка: Яковлева Лидия Сергеевна

Рождение ребёнка
11.02.1926

Сын: Яковлев Юрий Семенович

Мать ребёнка: Яковлева Лидия Сергеевна

Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1928

Сын: Яковлев Сергей Семенович

Мать ребёнка: Яковлева Лидия Сергеевна

Рождение ребёнка
14.11.1930

Дочь: Яцышина (Яковлева) Валентина Семеновна

Мать ребёнка: Яковлева Лидия Сергеевна

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Вдовина (Яковлева) Лидия Семеновна

Мать ребёнка: Яковлева Лидия Сергеевна

Рождение ребёнка
13.06.1949

Дочь: Цыганова (Яковлева) Марина Семеновна

Мать ребёнка: Яковлева Лидия Сергеевна

Новокуйбышевск, Новокуйбышевск, Самарская область
Смерть
20.11.1984
Самара, Самара, Самарская область

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