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Мезрин Алексей Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Мезрин Гаврил Петрович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мезрина Мария Афанасьевна

Упоминание
Неизвестно
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9Z6-NFMW?i=296&cat=745973
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1893

Сын: Мезрин Николай Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1895

Сын: Мезрин Никанор

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Мезрин Роман

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1902

Сын: Мезрин Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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