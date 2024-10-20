Мезрин Алексей Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Мезрин Гаврил Петрович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9Z6-NFMW?i=296&cat=745973
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1893
Сын: Мезрин Николай Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1895
Сын: Мезрин Никанор
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1900
Сын: Мезрин Роман
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1902
Сын: Мезрин Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно