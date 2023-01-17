Филимонова (Максимова) Галина Павловна
Место рождения
Дата рождения28.05.1917
Дата смерти11.06.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1917
Рождение ребёнка
26.11.1938
Дочь: Куралева Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Филимонов Николай Иванович
Рождение ребёнка
09.07.1940
Дочь: Орленкова Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Филимонов Николай Иванович
Рождение ребёнка
19.05.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Филимонов Николай Иванович
Смерть
11.06.1985