Филимонова (Максимова) Галина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филимонова (Максимова) Галина Павловна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

28.05.1917

Дата смерти

11.06.1985

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1917

Отец: Максимов Павел Максимович

Мать: Максимова Анастасия Михайловна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
26.11.1938

Дочь: Куралева Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Филимонов Николай Иванович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
09.07.1940

Дочь: Орленкова Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Филимонов Николай Иванович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
19.05.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Филимонов Николай Иванович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
11.06.1985
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