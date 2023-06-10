Деревянчук Иван Тарасович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.01.1900 ст.
Бахматовцы, Хмельницька область
Поручители: Семён Тарасович Деревянчук, Трофим Саввович Бозалюк, Семён Фёдорович Гедз, Фома Антонович Комаринский.
Смерть
Неизвестно