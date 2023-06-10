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Деревянчук Иван Тарасович

Место рождения

Давыдковцы, Хмельницька область

Дата рождения

Около 1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1879 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Давыдковцы, Хмельницька область
Бракосочетание
16.01.1900 ст.

Жена: Деревянчук (Гедз) Мария Фёдоровна

Бахматовцы, Хмельницька область
Поручители: Семён Тарасович Деревянчук, Трофим Саввович Бозалюк, Семён Фёдорович Гедз, Фома Антонович Комаринский.
Смерть
Неизвестно

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