Кравчук Татьяна Сергеевна 31.08.1989 — найти родственников по фамилии на Familio

Кравчук Татьяна Сергеевна

Автор
ТК
Кравчук Т.

женский, родилась 31.08.1989, Слободзея, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра

Отец
Кравчук Сергей Петрович05.09.1962 г.р.
Мать
Кравчук (Травкина) Наталья Андреевна17.08.1962 г.р.
Дети
Галенко Макар Станиславович27.01.2019 г.р.
Кравчук Анастасия Васильевна28.06.2021 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1989

Отец: Кравчук Сергей Петрович

Мать: Кравчук (Травкина) Наталья Андреевна

Слободзея, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра

Рождение ребёнка
27.01.2019

Сын: Галенко Макар Станиславович

Отец ребёнка: не указан

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Рождение ребёнка
28.06.2021

Дочь: Кравчук Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

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