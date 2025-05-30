Кравчук Татьяна Сергеевна
женский, родилась 31.08.1989, Слободзея, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра
ОтецКравчук Сергей Петрович05.09.1962 г.р.
МатьКравчук (Травкина) Наталья Андреевна17.08.1962 г.р.
Дети
Галенко Макар Станиславович27.01.2019 г.р.
Кравчук Анастасия Васильевна28.06.2021 г.р.
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Рождение
31.08.1989
Слободзея, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра
Рождение ребёнка
27.01.2019
Сын: Галенко Макар Станиславович
Отец ребёнка: не указан
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.06.2021
Дочь: Кравчук Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: не указан
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область