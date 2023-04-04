Зачупейко (Анкудинова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зачупейко (Анкудинова) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1930

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1902 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1928 г.р.

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Анкудинова ?

Мать: ?

Бракосочетание
Около 1926

Муж: Зачупейко Василий Борисович

Рождение ребёнка
16.03.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зачупейко Василий Борисович

Рождение ребёнка
07.09.1928

Сын: Зачупейко Борис Васильевич

Отец ребёнка: Зачупейко Василий Борисович

Жаркент, Панфиловский район, Жетысуская область
Смерть
1930
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