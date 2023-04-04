Зачупейко (Анкудинова) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1930
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Анкудинова ?
Мать: ?
Бракосочетание
Около 1926
Рождение ребёнка
16.03.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зачупейко Василий Борисович
Рождение ребёнка
07.09.1928
Сын: Зачупейко Борис Васильевич
Отец ребёнка: Зачупейко Василий Борисович
Жаркент, Панфиловский район, Жетысуская область
Смерть
1930