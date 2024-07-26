Мамонов Елисей
мужской, родился Неизвестно
Дети
Мамонов Николай Елисеевич30.01.1891 г.р.
Мамонов Андрей ЕлисеевичНеизвестно г.р.Показать еще 1
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Садовое, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
30.01.1891
Сын: Мамонов Николай Елисеевич
Мать ребёнка: не указана
Садовое, Аннинский муниципальный район, Воронежская область