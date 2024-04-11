Рубель Никита Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смерти1938
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Рубел Феодор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.07.1917
Сын: Рубель Александр Никитович
Мать ребёнка: Рубел (Рубел) Федосия Грегоревна
Смерть
1938