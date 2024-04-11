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Рубель Никита Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

1938

Пол

Мужской

Отец

1861 г.р.

Мать

1862 г.р.

Дети

1917 г.р.
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Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Рубел Феодор Иванович

Мать: Рублев (Рублев) Парасковия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рубел (Рубел) Федосия Грегоревна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рубел (Рубел) Федосия Грегоревна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рубел (Рубел) Федосия Грегоревна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рубел (Рубел) Федосия Грегоревна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рубел (Рубел) Федосия Грегоревна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рубел (Рубел) Федосия Грегоревна

Рождение ребёнка
12.07.1917

Сын: Рубель Александр Никитович

Мать ребёнка: Рубел (Рубел) Федосия Грегоревна

Смерть
1938

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