Тюрин Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюрин Виктор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1997

Пол

Мужской

Отец

Мать

1974 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1997

Отец: Тюрина Игорь

Мать: Тюрина Светлана

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