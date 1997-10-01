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Тюрин Виктор
Тюрин Виктор
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.10.1997
Пол
Мужской
Отец
Тюрина Игорь
Мать
Тюрина (Орлова) Светлана
1974 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1997
Отец:
Тюрина Игорь
Мать:
Тюрина Светлана
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