Рощин Николай Кузьмич
Место рожденияВологодская обл.. Кадуйский р-он, Тимохино
Дата рождения1888
Дата смерти1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Вологодская обл.. Кадуйский р-он, Тимохино
Рождение ребёнка
31.12.1910
Дочь: Тюхтина Мария Николаевна
Мать ребёнка: Рощина Евгения Родионовна
Тимохино, Бабаевский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.07.1914
Мать ребёнка: Рощина Евгения Родионовна
Рождение ребёнка
20.10.1920
Мать ребёнка: Рощина Евгения Родионовна
Рождение ребёнка
04.11.1926
Сын: Рощин Александр Николаевич
Мать ребёнка: Рощина Анастасия Дмитриева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рощина Александра Николаевна
Мать ребёнка: Рощина Евгения Родионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рощина Елена Николаевна
Мать ребёнка: Рощина Евгения Родионовна
Смерть
1943