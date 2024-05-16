Иванов Василий Около 1734 — найти родственников по фамилии на Familio
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Иванов Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1734

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1736 г.р.

Дети

Около 1770 г.р.

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1734

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Федорова

Работа или профессия
Неизвестно
священник Архангельской церкви села
Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Васильев Петр

Мать ребёнка: Евдокия Федорова

с. Абакумлево
Смерть
Неизвестно
село Абакумлево Суздальская округа

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