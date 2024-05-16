Иванов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1734
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1734
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Федорова
Работа или профессия
Неизвестно
священник Архангельской церкви села
Рождение ребёнка
Около 1770
Сын: Васильев Петр
Мать ребёнка: Евдокия Федорова
с. Абакумлево
Смерть
Неизвестно
село Абакумлево Суздальская округа