Старцева Маргарита
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.11.1936
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.05.1961
Сын: Старцев Игорь Владимирович
Отец ребёнка: Старцев Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
11.06.1964
Дочь: Кислицына Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Старцев Владимир Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно