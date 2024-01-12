Старцева Маргарита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старцева Маргарита

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.11.1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.05.1961

Сын: Старцев Игорь Владимирович

Отец ребёнка: Старцев Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
11.06.1964

Дочь: Кислицына Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Старцев Владимир Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Старцев Владимир Михайлович

Смерть
Неизвестно
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