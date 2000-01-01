Подгайный Игорь Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подгайный Игорь Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.10.1962

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1962

Отец: Подгайный (пидгайный) Александр Павлович

Мать: Подгайная (третяк) Антонина Лазоревна

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