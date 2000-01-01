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Подгайный Игорь Александрович
Подгайный Игорь Александрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.10.1962
Пол
Мужской
Отец
Подгайный (пидгайный) Александр Павлович
1942 г.р.
Мать
Подгайная (третяк) (Третяк) Антонина Лазоревна
1941 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1962
Отец:
Подгайный (пидгайный) Александр Павлович
Мать:
Подгайная (третяк) Антонина Лазоревна
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