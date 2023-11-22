Арысланов Албирт Мухаматнурович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арысланов Албирт Мухаматнурович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.08.1951

Пол

Мужской

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1951

Отец: Арсланов Мухаматнур Закирович

Мать: Арсланова Сагида

Рождение ребёнка
26.04.1979

Сын: Арысланов Юрий Албиртович

Мать ребёнка: Арысланова Надежда

Развод
12.05.1985

Жена: Арысланова Надежда

Рождение ребёнка
14.01.1987

Сын: Арысланов Рустам Албиртович

Мать ребёнка: Арысланова Разия Хасьяновна

Сургут, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арысланова Надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арысланова Разия Хасьяновна

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