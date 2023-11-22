Арысланов Албирт Мухаматнурович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.08.1951
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1951
Отец: Арсланов Мухаматнур Закирович
Мать: Арсланова Сагида
Рождение ребёнка
26.04.1979
Сын: Арысланов Юрий Албиртович
Мать ребёнка: Арысланова Надежда
Развод
12.05.1985
Жена: Арысланова Надежда
Рождение ребёнка
14.01.1987
Сын: Арысланов Рустам Албиртович
Мать ребёнка: Арысланова Разия Хасьяновна
Сургут, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Арысланова Надежда
Бракосочетание
Неизвестно