Данилова (Конькова) Татьяна Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилова (Конькова) Татьяна Гавриловна

Место рождения

Остро-Пластиково, Чучковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

19.01.1950

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1950

Отец: Коньков Гаврил Григорьевич

Мать: Кучина Александра Григорьевна

Остро-Пластиково, Чучковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
03.07.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Данилов Михаил Петрович

Рождение ребёнка
05.06.1982

Дочь: Башкина Людмила Михайловна

Отец ребёнка: Данилов Михаил Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Данилова Неизвестно Михайловна

Отец ребёнка: Данилов Михаил Петрович

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