Данилова (Конькова) Татьяна Гавриловна
Место рождения
Дата рождения19.01.1950
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1950
Рождение ребёнка
03.07.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Данилов Михаил Петрович
Рождение ребёнка
05.06.1982
Дочь: Башкина Людмила Михайловна
Отец ребёнка: Данилов Михаил Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Данилова Неизвестно Михайловна
Отец ребёнка: Данилов Михаил Петрович