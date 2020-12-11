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Мясоедов Анатолий Константинович

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Место рождения

Елец, Липецкая обл Russian Federation

Дата рождения

16.11.1938

Дата смерти

11.12.2020

Пол

Мужской

Отец

Около 1904 г.р.

Мать

1904 г.р.

Жена

1938 г.р.

Дети

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Добавил:

ГИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1938

Отец: Мясоедов Константин Ильич

Мать: Мясоедова Анастасия Николаевна

Бракосочетание
22.03.1962

Жена: Мясоедова (Ромащенко) Лидия Васильевна

Рождение ребёнка
28.05.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мясоедова (Ромащенко) Лидия Васильевна

Рождение ребёнка
23.05.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мясоедова (Ромащенко) Лидия Васильевна

Смерть
11.12.2020

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