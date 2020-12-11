Мясоедов Анатолий Константинович
Место рожденияЕлец, Липецкая обл Russian Federation
Дата рождения16.11.1938
Дата смерти11.12.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1938
Бракосочетание
22.03.1962
Рождение ребёнка
28.05.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мясоедова (Ромащенко) Лидия Васильевна
Рождение ребёнка
23.05.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мясоедова (Ромащенко) Лидия Васильевна
Смерть
11.12.2020