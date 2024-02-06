Джосан Анисья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДжосан Анисья Васильевна

Джосан Анисья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.08.1939

Сын: Джосан Иван Максимович

Отец ребёнка: Джосан Максим Поликарпович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Джосан Милентий Максимович

Отец ребёнка: Джосан Максим Поликарпович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Джосан Юстин Максимович

Отец ребёнка: Джосан Максим Поликарпович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Джосан Максим Поликарпович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close