Турлов Алексей Генрихович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Турлов Алексей Генрихович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Турлова Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Власова Любовь Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Турлова Юлия Алексеевна

Мать ребёнка: Власова Любовь Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Власова Любовь Александровна

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