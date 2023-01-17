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Reisenauer Joseph

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Место рождения

Степовое, Миколаївська область

Дата рождения

?.05.1810

Дата смерти

?.05.1836

Пол

Мужской

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1810

Отец: Reisenauer Johann Andreas

Мать: Maria Barbara

Степовое, Миколаївська область
Бракосочетание
Около 1832

Жена: Reisenauer, Schutzmann Appolonia

Степовое, Миколаївська область
Супруг(-а): Appolonia (Röther)
Рождение ребёнка
24.11.1834

Сын: Reisenauer Johannes

Мать ребёнка: Reisenauer, Schutzmann Appolonia

Степовое, Миколаївська область
Смерть
?.05.1836
Степовое, Миколаївська область
Рождение ребёнка
22.01.1837

Сын: Reisenauer Timothaus 'Mathias'

Мать ребёнка: Reisenauer, Schutzmann Appolonia

Степовое, Миколаївська область
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