Reisenauer Joseph
Место рождения
Дата рождения?.05.1810
Дата смерти?.05.1836
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1810
Отец: Reisenauer Johann Andreas
Мать: Maria Barbara
Бракосочетание
Около 1832
Супруг(-а): Appolonia (Röther)
Рождение ребёнка
24.11.1834
Сын: Reisenauer Johannes
Мать ребёнка: Reisenauer, Schutzmann Appolonia
Смерть
?.05.1836
Рождение ребёнка
22.01.1837
Сын: Reisenauer Timothaus 'Mathias'
Мать ребёнка: Reisenauer, Schutzmann Appolonia