Гогаринова Васса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гогаринова Васса

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1805

Сын: Гогаринов Захар Федорович

Отец ребёнка: Гогаринов Федор Алексеевич

Рождение ребёнка
1812

Сын: Гогаринов Поликарп Федорович

Отец ребёнка: Гогаринов Федор Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гогаринов Федор Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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