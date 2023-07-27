Бежанов Игорь Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бежанова Ольга Викторовна
Мать ребёнка: Бежанова Наталья Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.01.1984
Сын: Пугачёв (Бежанов) Евгений Игоревич
Мать ребёнка: Бежанова Наталья Сергеевна
Смерть
Неизвестно