Сырова (Толстоухова) Зинаида Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.03.1922
Дата смерти19.12.1987
ПолЖенский
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1922
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сырова Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сырова Вера Алексеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сырова Надежда Алексеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сырова Альбина Алексеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сырова Галина Алексеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сырова Людмила Алексеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сыров Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
19.01.1951
Дочь: Родионова Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Сыров Алексей Тимофеевич
Смерть
19.12.1987