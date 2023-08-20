Сырова (Толстоухова) Зинаида Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сырова (Толстоухова) Зинаида Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.03.1922

Дата смерти

19.12.1987

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1922

Отец: Толстоухов Федор Кононович

Мать: Толстоухова Фалькина Харитина Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сыров Юрий Алексеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сырова Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сырова Вера Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сырова Надежда Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сырова Альбина Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сырова Галина Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сырова Людмила Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сыров Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сыров Тимофей Алексеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
19.01.1951

Дочь: Родионова Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Сыров Алексей Тимофеевич

Смерть
19.12.1987

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