(Пырьева) Татьяна Викторовна 30.03.1949 — найти родственников по фамилии на Familio

(Пырьева) Татьяна Викторовна

Автор
DI
ILINYKH D.

женский, родилась 30.03.1949

умерла 19.06.2023

Супруги
Пырьев Виктор Сергеевич31.08.1942 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пырьев Виктор Сергеевич

Рождение ребёнка
1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пырьев Виктор Сергеевич

Рождение ребёнка
16.02.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пырьев Виктор Сергеевич

Смерть
19.06.2023

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