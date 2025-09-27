(Пырьева) Татьяна Викторовна
женский, родилась 30.03.1949
умерла 19.06.2023
Супруги
Пырьев Виктор Сергеевич31.08.1942 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пырьев Виктор Сергеевич
Рождение ребёнка
16.02.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пырьев Виктор Сергеевич
Смерть
19.06.2023