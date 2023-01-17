Тяжелова Татьяна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тяжелова Татьяна Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.01.1873

Дата смерти

1961

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1873

Отец: Кузьмичев Сергей Семенович

Мать: Кузьмичева Дарья

Бракосочетание
09.11.1892

Муж: Тяжелов Степан Иванович

Алисаново, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.08.1905

Дочь: Тяжелова Евдокия Степановна

Отец ребёнка: Тяжелов Степан Иванович

Смерть
1961
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