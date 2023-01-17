Тяжелова Татьяна Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.01.1873
Дата смерти1961
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1873
Отец: Кузьмичев Сергей Семенович
Мать: Кузьмичева Дарья
Бракосочетание
09.11.1892
Алисаново, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.08.1905
Дочь: Тяжелова Евдокия Степановна
Отец ребёнка: Тяжелов Степан Иванович
Смерть
1961