Пеньков Николай Карпович
Место рождения
Дата рождения06.12.1859
Дата смертиПосле 1909
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1859
Рождение ребёнка
1881
Сын: Пеньков Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Пенькова Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1893
Сын: Пеньков Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Пенькова Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
Между 1895 и 1896
Сын: Пеньков Василий Николаевич
Мать ребёнка: Пенькова Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
17.12.1899
Сын: Пеньков Григорий Николаевич
Мать ребёнка: Пенькова Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
Между 1904 и 1905
Сын: Пеньков Николаевич
Мать ребёнка: Пенькова Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
31.05.1909
Дочь: Павла Николаевна
Мать ребёнка: Пенькова Параскева Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1909