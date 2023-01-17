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Пеньков Николай Карпович

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Место рождения

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

06.12.1859

Дата смерти

После 1909

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1859

Отец: Пеньков Карп Софронович

Мать: Пенькова Пелагея Николаевна

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1881

Сын: Пеньков Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Пенькова Параскева Ивановна

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1893

Сын: Пеньков Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Пенькова Параскева Ивановна

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Между 1895 и 1896

Сын: Пеньков Василий Николаевич

Мать ребёнка: Пенькова Параскева Ивановна

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
17.12.1899

Сын: Пеньков Григорий Николаевич

Мать ребёнка: Пенькова Параскева Ивановна

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Между 1904 и 1905

Сын: Пеньков Николаевич

Мать ребёнка: Пенькова Параскева Ивановна

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
31.05.1909

Дочь: Павла Николаевна

Мать ребёнка: Пенькова Параскева Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пенькова Параскева Ивановна

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1909
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