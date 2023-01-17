Семенюк Созонтий Демьянович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1865 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1865 ст.
Отец: Семенюк Демьян известно
Мать: не указана
Бракосочетание
19.10.1893 ст.
Жена: Семенюк Мария Юстиновна
Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Жениху 28 лет | Невесте 18 лет
Рождение ребёнка
Около 1901 ст.
Сын: Семенюк Никонор Созонтьевич
Мать ребёнка: Семенюк Мария Юстиновна
Работа или профессия
Неизвестно
военный
Смерть
Неизвестно