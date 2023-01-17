Семенюк Созонтий Демьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенюк Созонтий Демьянович

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Место рождения

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область

Дата рождения

Около 1865 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865 ст.

Отец: Семенюк Демьян известно

Мать: не указана

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Бракосочетание
19.10.1893 ст.

Жена: Семенюк Мария Юстиновна

Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Жениху 28 лет | Невесте 18 лет
Рождение ребёнка
Около 1901 ст.

Сын: Семенюк Никонор Созонтьевич

Мать ребёнка: Семенюк Мария Юстиновна

Работа или профессия
Неизвестно
военный
Смерть
Неизвестно
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