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Найденков Аристарф

Место рождения

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Найденков Максим

Мать: Найденкова Марфа Денисовна

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: (Найденкова) Анисья

Мать ребёнка: Найденкова Матрена Яковлевна

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Найденков Никифор

Мать ребёнка: Найденкова Матрена Яковлевна

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Найденков Гавриил

Мать ребёнка: Найденкова Матрена Яковлевна

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область

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