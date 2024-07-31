Найденков Аристарф
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Найденков Максим
Рождение ребёнка
1819
Дочь: (Найденкова) Анисья
Мать ребёнка: Найденкова Матрена Яковлевна
Рождение ребёнка
1825
Сын: Найденков Никифор
Мать ребёнка: Найденкова Матрена Яковлевна
Рождение ребёнка
1832
Сын: Найденков Гавриил
Мать ребёнка: Найденкова Матрена Яковлевна
Смерть
Неизвестно