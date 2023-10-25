Хаматдинов Мухетдин Салахтдинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1923
Дата смерти02.05.1984
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: Хаматдинов Салахатдин
Рождение ребёнка
09.01.1959
Дочь: Хаматдинова Кавсария Мухетдиновна
Мать ребёнка: Садретдинова Халиля Ибрагимовна
Рождение ребёнка
01.07.?
Сын: Хаматдинов Ахтям Мухетдинович
Мать ребёнка: Садретдинова Халиля Ибрагимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хаматдинова Разифа Мухетдиновна
Мать ребёнка: Садретдинова Халиля Ибрагимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хаматдинова Флюза Мухетдиновна
Мать ребёнка: Садретдинова Халиля Ибрагимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хаматдинова Альфира Мухетдиновна
Мать ребёнка: Садретдинова Халиля Ибрагимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хаматдинова Зянфира Мухетдиновна
Мать ребёнка: Садретдинова Халиля Ибрагимовна
Смерть
02.05.1984