Хаматдинов Мухетдин Салахтдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хаматдинов Мухетдин Салахтдинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

02.05.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ГХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Хаматдинов Салахатдин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.01.1959

Дочь: Хаматдинова Кавсария Мухетдиновна

Мать ребёнка: Садретдинова Халиля Ибрагимовна

Рождение ребёнка
01.07.?

Сын: Хаматдинов Ахтям Мухетдинович

Мать ребёнка: Садретдинова Халиля Ибрагимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хаматдинова Разифа Мухетдиновна

Мать ребёнка: Садретдинова Халиля Ибрагимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хаматдинова Флюза Мухетдиновна

Мать ребёнка: Садретдинова Халиля Ибрагимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хаматдинова Альфира Мухетдиновна

Мать ребёнка: Садретдинова Халиля Ибрагимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хаматдинова Зянфира Мухетдиновна

Мать ребёнка: Садретдинова Халиля Ибрагимовна

Смерть
02.05.1984
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