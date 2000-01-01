Чаленко (Милошенко) Валентина Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.04.1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1942
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.12.1962
Дочь: Махортова Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Чаленко Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
06.03.1965
Дочь: Трушникова Марина Ивановна
Отец ребёнка: Чаленко Иван Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно