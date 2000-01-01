Чаленко (Милошенко) Валентина Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чаленко (Милошенко) Валентина Тихоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.1942

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.12.1962

Дочь: Махортова Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Чаленко Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
06.03.1965

Дочь: Трушникова Марина Ивановна

Отец ребёнка: Чаленко Иван Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чаленко Иван Григорьевич

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