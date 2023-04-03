Карпухина Софья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпухина Софья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1925

Муж: Карпухин Александр Георгиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карпухин Александр Георгиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карпухин Станислав

Отец ребёнка: Карпухин Александр Георгиевич

Смерть
Неизвестно
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