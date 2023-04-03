Карпухина Софья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1925
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Карпухин Александр Георгиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карпухин Станислав
Отец ребёнка: Карпухин Александр Георгиевич
Смерть
Неизвестно