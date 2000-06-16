Гринченко Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти16.06.2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Клочкова Таисия
Отец ребёнка: Гринченко Александр Степанович
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Брихуненко Анна
Отец ребёнка: Гринченко Александр Степанович
Рождение ребёнка
06.08.1936
Дочь: Кузнецова Лидия Александровна
Отец ребёнка: Гринченко Александр Степанович
Смерть
16.06.2000