Гринченко Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГринченко Мария Васильевна

Гринченко Мария Васильевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

16.06.2000

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Клочкова Таисия

Отец ребёнка: Гринченко Александр Степанович

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Брихуненко Анна

Отец ребёнка: Гринченко Александр Степанович

Рождение ребёнка
06.08.1936

Дочь: Кузнецова Лидия Александровна

Отец ребёнка: Гринченко Александр Степанович

Смерть
16.06.2000
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close