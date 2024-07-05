(Кириллова) Зоя Семеновна
Место рожденияг.Москва
Дата рождения07.01.1935
Дата смерти16.10.1994
ПолЖенский
Отец
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Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1935
Отец: скрыто настройками приватности
г.Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Место жительства
Неизвестно
г.Москва
Рождение ребёнка
26.01.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Москва
Смерть
16.10.1994
Причина смерти: Лейкоз
Похороны
Неизвестно
Хованское Западное, уч. 20н