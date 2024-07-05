(Кириллова) Зоя Семеновна 07.01.1935 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Кириллова) Зоя Семеновна

Место рождения

г.Москва

Дата рождения

07.01.1935

Дата смерти

16.10.1994

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1909 г.р.

Муж

Не указан

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1935

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Кириллова Анна Михайловна

г.Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Место жительства
Неизвестно
г.Москва
Рождение ребёнка
26.01.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Москва
Смерть
16.10.1994
Причина смерти: Лейкоз
Похороны
Неизвестно
Хованское Западное, уч. 20н

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