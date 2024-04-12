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Олейник Мария Васильевна

Место рождения

Краснокутск, Харківська область

Дата рождения

18.10.1910

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1910

Отец: Олейник Василий Данилович

Мать: Олейник Прыська (Евфросинья?) Давыдовна

Краснокутск, Харківська область
Работа или профессия
Неизвестно
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