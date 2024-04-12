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Олейник Мария Васильевна
Олейник Мария Васильевна
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Древо
Место рождения
Краснокутск
, Харківська область
Дата рождения
18.10.1910
Пол
Женский
Отец
Олейник Василий Данилович
Мать
Олейник Прыська (Евфросинья?) Давыдовна
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1910
Отец:
Олейник Василий Данилович
Мать:
Олейник Прыська (Евфросинья?) Давыдовна
Краснокутск
, Харківська область
Работа или профессия
Неизвестно
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