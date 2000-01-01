Изотова Ольга Львовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Изотова Ольга Львовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.11.?

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1929 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.?

Отец: не указан

Мать: Майорова Таисия Алексеевна

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