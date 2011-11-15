Кондратьева (Евдокимова) Зинаида
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.06.1921
Дата смерти15.11.2011
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кондратьев Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кондратьев Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кондратьев Александр
Смерть
15.11.2011
Похороны
Неизвестно
Красный Яр сельское поселение, Стерлитамакский район