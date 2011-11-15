Кондратьева (Евдокимова) Зинаида 30.06.1921 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кондратьева (Евдокимова) Зинаида

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.06.1921

Дата смерти

15.11.2011

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1924 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кондратьев Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кондратьев Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондратьев Александр

Смерть
15.11.2011
Похороны
Неизвестно
Красный Яр сельское поселение, Стерлитамакский район

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