Чубарова Елена Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
?.10.1895
Отец ребёнка: Чубаров Григорий Афанасьевич
Рождение ребёнка
18.01.1897 ст.
Сын: Чубаров Афанасий Григорьевич
Отец ребёнка: Чубаров Григорий Афанасьевич
Рождение ребёнка
21.08.1905 ст.
Сын: Чубаров Семен Григорьевич
Отец ребёнка: Чубаров Григорий Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно