Чубарова Елена Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧубарова Елена Михайловна

Чубарова Елена Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.10.1895

Сын: Чубаров Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Чубаров Григорий Афанасьевич

Рождение ребёнка
18.01.1897 ст.

Сын: Чубаров Афанасий Григорьевич

Отец ребёнка: Чубаров Григорий Афанасьевич

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
21.08.1905 ст.

Сын: Чубаров Семен Григорьевич

Отец ребёнка: Чубаров Григорий Афанасьевич

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чубаров Григорий Афанасьевич

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close