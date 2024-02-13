Абрамович Даниил Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.09.1919
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
ВОВ Абрамович Даниил
Рождение ребёнка
1944
Дочь: Абрамович Татьяна Даниловна
Мать ребёнка: Абрамович (Петрова) Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Абрамович (Петрова) Надежда Ивановна
Смерть
Неизвестно