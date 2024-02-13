Абрамович Даниил Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамович Даниил Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.09.1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1924 г.р.

Дети

1944 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абрамович (Петрова) Надежда Ивановна

Упоминание
Неизвестно
ВОВ Абрамович Даниил
Рождение ребёнка
1944

Дочь: Абрамович Татьяна Даниловна

Мать ребёнка: Абрамович (Петрова) Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Абрамович (Петрова) Надежда Ивановна

Смерть
Неизвестно

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