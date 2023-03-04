Кучина (Коновалова) Мелания Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кучина (Коновалова) Мелания Кондратьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1745

Дочь: Замятина Марья Яковлевна

Отец ребёнка: Кучин Яков Захарович

Кучинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1748

Сын: Кучин Антон Яковлевич

Отец ребёнка: Кучин Яков Захарович

Кучинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Ирина Яковлевна

Отец ребёнка: Кучин Яков Захарович

Кучинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Акилина Яковлевна

Отец ребёнка: Кучин Яков Захарович

Кучинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кучин Яков Захарович

Место жительства
Неизвестно
Кучинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1763
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