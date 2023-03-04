Кучина (Коновалова) Мелания Кондратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Замятина Марья Яковлевна
Отец ребёнка: Кучин Яков Захарович
Рождение ребёнка
1748
Отец ребёнка: Кучин Яков Захарович
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Ирина Яковлевна
Отец ребёнка: Кучин Яков Захарович
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Акилина Яковлевна
Отец ребёнка: Кучин Яков Захарович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кучин Яков Захарович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1763