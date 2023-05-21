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Гагарин Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1784

Дата смерти

1834

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1784

Отец: Гагарин Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гагарина Дарья Трофимовна

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Гагарина Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Гагарина Дарья Трофимовна

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Смерть
1834
Рождение ребёнка
1839

Сын: Гагарин Иван Михайлович

Мать ребёнка: Гагарина Дарья Трофимовна

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1842

Сын: Гагарин Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Гагарина Дарья Трофимовна

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Упоминание
30.07.1850
Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия

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