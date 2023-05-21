Гагарин Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1784
Дата смерти1834
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1784
Отец: Гагарин Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Гагарина Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Гагарина Дарья Трофимовна
Смерть
1834
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: Гагарина Дарья Трофимовна
Рождение ребёнка
1842
Сын: Гагарин Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Гагарина Дарья Трофимовна
Упоминание
30.07.1850